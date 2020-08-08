Пирло возглавил "Ювентус"

Пирло 4 года играл в "Ювентусе". Фото Рейтер

"Ювентус" объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года.

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды "Ювентуса".

Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе "Нью-Йорк Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сарри уволен из "Ювентуса"

Сегодня "Ювентус" уволил Маурицио Сарри после того, как клуб вылетел из Лиги чемпионов.