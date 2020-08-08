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суббота, 08 августа 2020 21:27

Пирло возглавил "Ювентус"

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Пирло возглавил &quot;Ювентус&quot;
Пирло 4 года играл в "Ювентусе". Фото Рейтер

"Ювентус" объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года.

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды "Ювентуса".

Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе "Нью-Йорк Сити".

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