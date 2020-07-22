Пиоли продлил контракт c "Миланом"

Стефано Пиоли убедил руководоство "Милана". Фото: Reuters

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлил контракт с клубом до лета 2022 года, информирует официальный сайт россонери.

Пиоли пришел в "Милан" "пожарником" по ходу текущего сезона после увольнения Марко Джампаоло. Предполагалось, что Стефано станет временным наставником до конца сезона, после чего клуб возглавит Ральф Рангник - в качестве тренера и спортивного директора.

Однако последние результаты "Милана" убедили клубных руководителей в том, что Пиоли - идеальная кандидатура для работы в следующем сезоне. Главный аргумент руководства заключается в том, что команда слушает нынешнего главного тренера.

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После возобновления чемпионата "Милан" сыграл 9 матчей, выиграл 7 из них, не потерпев ни одного поражения.