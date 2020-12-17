Пидручный занял 6 место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный был близок к получению медали. Фото: biathlon.com.ua

В рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в австрийском Хохфильцене состоялся мужской спринт.

Победу одержал норвежец Стурла Легрейд, 2-е и 3-е место заняли его земляки - Иоганнес Дале и Иоганнес Бо.

Украинец Дмитрий Пидручный сумел чисто отстреляться и занять 6-ю позицию. Другой украинец Антон Дудченко показал лучший результат в карьере, став 20-м.

Артем Прима - 39-й. Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал оказались за пределами топ-60, из-за чего они пропустят гонку преследования.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону среди мужчин состоится 19 декабря.