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пятница, 29 ноября 2019 15:09

Пидручный неожиданно заболел накануне первого этапа Кубка мира

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Пидручный неожиданно заболел накануне первого этапа Кубка мира
В прошлом году Дмитрий Пидручній стал чемпионом мира в гонке преследования

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит дебютную гонку первого в сезоне Кубка мира. Пидручный не примет участия в смешанной эстафете, которая состоится 30 ноября в Эстерсунде.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. В гонке Пидручного заменит Тарас Лесюк, сообщает biathlon.com.ua.

Такое решение было принято в связи с обострением в Подручного болей в спине.

Вопрос его участия в других гонках будет решаться непосредственно перед стартами.

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Кроме Лесюка, в смешанной эстафете примет участие Вита Семеренко, Дарья Блашка и Артем Прима.

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