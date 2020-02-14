Пидгрушной не хватило 4 секунд до медали

Елену Пидгрушную подвел промах при стрельбе лежа

Норвежка Марте Олсби-Ройзеланд выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском городе Антхольц-Антерсельва. Второй была американка Сьюзан Данкль, третьей - чешка Люсия Харватова.

В шаге от пьедестала остановилась украинка Елена Пидгрушная. Елена плохо стартовала. Затем промахнулась на стрельбе лежа. Однако вторую часть дистанции Пидгрушная прошла идеально - быстро бежала и точно стреляла. На последнем круге Елена начала стремительно сокращать отставание от чешки Харватовой, но в итоге проиграла ей 4 секунды.

Другие украинки выступили хуже. Вита Семеренко с двумя нулями смогла финишировать только одиннадцатой. Юлия Джима и Валентина Семеренко имели по два промаха. Юлия ошиблась при стрельбе лежа, а Валентина - стоя. Обе финишировали в зачетной зоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина финишировала пятой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону

Завтра на чемпионате мира состоится мужская спринтерская гонка.