Пидгрушная пошла против Зеленского

Пидгрушная год была спортивным чиновником

Биатлонистка сборной Украины, Олимпийская чемпионка 2014-го в эстафете Елена Пидгрушная прокомментировала слова действующего главы Министерства молодежи и спорта Игоря Жданова о необходимости сохранения ведомства.

"Нам министерство необходимо, как кислород", - написала спортсменка в Facebook. Об этом сообщает "Главком".

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минмолодспорта, Минкульта и Мининформполитики.

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Елена Пидгрушная работала на должности заместителя министра молодежи и спорта с марта 2014-го по апрель 2015 года, когда брала паузу в профессиональной карьере.