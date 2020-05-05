"Пидгрушная и Джима мне нужны в команде" - новый тренер женской сборной Украины по биатлону

Юрай Санитра должно улучшить результаты женской сборной Украины. Фото: biathlon.com.ua

Словацкий тренер Юрай Санитра прокомментировал свое назначение главным тренером женской сборной Украины по биатлону.

В следующем сезоне Санитра будет одновременно тренировать мужскую и женскую сборные Украины.

"С женщинами я уже работал 10 лет в Словакии, затем 6 лет с Анастасией Кузьминой, поэтому я хорошо знаю специфику женских тренировок.

Елена Пидгрушная сама приняла решение, что она будет готовиться с Урошем Велепецем. Я могу сказать за себя, что и она, и Юлия Джима нужны в команде.

Система работы такая, что я буду главным тренером. Я буду отвечать за реализацию тренировок моими помощниками. Задача понятна, мне нужно подготовить мужскую и женскую команды к Олимпиаде в Пекине", - сказал Санитра в комментарии "Общественное Спорт".

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Под руководством Юрая Санитры мужская сборная Украины получила первого чемпиона мира среди мужчин. Им в 2019 году стал Дмитрий Пидручный. В 2020-м мужская команда завоевала серебро в эстафете, что стало первой наградой для украинцев с 2011 года.