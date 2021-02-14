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воскресенье, 14 февраля 2021 17:19

Пидгрушная финишировала 7-й на этапе чемпионата мира по биатлону

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Пидгрушная финишировала 7-й на этапе чемпионата мира по биатлону

В словенской Поклюке состоялся женская гонка преследования в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону.

Победу одержала представительница Норвегии Тирил Екгофф. На 2-м месте австрийка Лиза Тереза Гаузе, а третий к финишу пришла представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

Лучшее время среди украинок показала Елена Пидгрушная, которая финишировала на 7-м месте. Дарья Блашко и Юлия Джима заняли 24-е и 25-е место соответственно.

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Следующий этап чемпионата мира по биатлону среди женщин состоится 16 февраля.

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