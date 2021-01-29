"Пицца сползла по лицу Фергюсона"

Фергюсонбыл страшным в гневе. Фото Рейтер

Сегодня, в 19:30 по Киеву, "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ. Самая знаменитая встреча этих команд состоялась в октябре 2004 года. Кроме битвы на пол была еще и "битва в буфете". Ее следствием стала пицца, которая попала в лицо Алекса Фергюсона.

"Битву в буфете" называют еще "Битвой на "Олд Траффорд", часть вторая". Первая часть саги случилась за год до этого – 21 сентября 2003-го, когда непобедимый "Арсенал" увез из Манчестера очко (матч закончился нулевой ничьей), но какой ценой! Капитан "канониров" Патрик Виейра был удален с поля за вторую желтую карточку. На последних секундах лидер атак "МЮ" Руд ван Нистелрой не смог реализовать пенальти. Весь матч прошел в невероятном нервном напряжении, что приводило к постоянным стычкам на поле. По итогам встречи пятеро игроков "Арсенала", два игрока "Юнайтед", а также весь ФК "Арсенал" были серьезно оштрафованы. Кроме того, футболисты гостей Лоран, Виейра, Мартин Киоун и Рэй Парлор были дисквалифицированы на разное количество матчей.

И вот новая встреча непримиримых соперников, обещавшая еще больший накал страстей. Английские таблоиды смаковали воспоминания о скандальном матче, после которого Виейра и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер обвинили ван Нистелроя в симуляции, а наставник "МЮ" Алекс Фергюсон встал на сторону голландца. Сэр Алекс тогда сказал: "То, что делали игроки "Арсенала", было худшим из того, что я видел в футболе". Об этом пишет "Трибуна".

В октябре 2004-го "Арсенал" приехал на "Олд Траффорд" не только в ранге чемпиона страны, но и команды, которая никому не проигрывала в АПЛ на протяжении рекордных 49 матчей. С 4 мая 2003 года – 18 месяцев! И все лидеры были в строю – Анри, Бергкамп, Виейра, Юнгберг, Кэмпбелл, Коул, Туре, Леманн.

"Манчестер Юнайтед" к 10-му туру отставал от лидирующих "канониров" уже на 11 очков.

Зато в атаке у хозяев появился главный талант английского футбола – 18-летний Уэйн Руни, блестяще отыгравший на Евро-2004 (четыре забитых мяча в четырех встречах). Его приход из "Эвертона" позволил Фергюсону, в отличие от матча 2003 года, перейти на игру в два форварда. Ван Нистелрой и Руни вышли впереди, Гиггз и Роналду поддерживали их с флангов, а в центре тандем полузащитников составили Скоулз и Фил Невилл.

У Ван Нистелроя перед глазами пронеслась вся жизнь

Несмотря на обилие мегазвезд и мастеров атаки, зрители 72 минуты наблюдали футбол без забитых мячей. Много нервов, много борьбы, много фолов.

А потом Руни, которому по иронии судьбы в день поединка исполнилось 19 лет, и он проводил всего третий матч за "МЮ" в чемпионате, после столкновения с гигантом Кэмпбеллом не без вопросов упал в штрафной "Арсенала". И Райли, перед матчем получивший специальные инструкции от представителей полиции Большого Манчестера (они опасались драки на поле), указал на "точку". Надо думать, что у ван Нистелроя, когда он собирался бить, перед глазами пронеслась вся жизнь. Но на этот раз голландец был точен.

Уже в компенсированное время Руни забьет сам – в контратаке откроет счет своим мячам за "МЮ" в АПЛ. 2:0 – "дьяволы" прервут рекордную беспроигрышную серию "канониров", не дав им выбить фантастический "полтинник"

После матча обе стороны будут обвинять друг друга в неспортивном поведении, симуляциях, а также апеллировать к плохому судейству. Венгер заявит журналистам, что Руни нырнул, найдя ногу Кэмпбелла и выпрашивая пенальти (за критику судейства тренера потом оштрафуют на 15 тысяч фунтов). Кэмпбелл, также утверждая, что нарушения с его стороны не было, откажется пожимать руку юному партнеру по сборной Англии.

Но главное событие, о котором всему миру станет известно только на следующий день – оно же, собственно, и даст название этому матчу – случится в подтрибунном тоннеле, ведущем к раздевалкам. В английской прессе появится информация, что неизвестный игрок "Арсенала" швырнул в Фергюсона… какую-то еду. Обсуждались варианты: пиццу, кофе, томатный или гороховый суп. В любом случае, именно по этой причине главный тренер "МЮ", выполняя свои обязательства перед ТВ, флэш-интервью давал в клубном спортивном костюме.

Все глаза уставились на то, как кусок пиццы соскальзывает с этого знаменитого лица на красивый черный костюм

Спустя годы защитник "Арсенала" Эшли Коул в автобиографии так опишет произошедшее: "Мы шли по выдвижному пластиковому тоннелю. Все смотрели друг на друга. Кричали. Игроки столкнулись в узком проходе, меня зажали посередине. Слышал, как наш босс молотит Фергюсона на раскаленном французском, ему в ответ несется что-то на шотландском диалекте. В какой-то момент над моей головой пролетел кусок пиццы, который угодил точно в Ферги. Шлепок эхом раздался по тоннелю, и все прекратилось: драка, крики, все. Все глаза уставились на то, как кусок пиццы соскальзывает с этого знаменитого лица на красивый черный костюм. Я думал, Фергюсон сейчас взорвется, но он, ругаясь, ворча и стряхивая крошки, влетел в раздевалку. Мы зашли за дверь и засмеялись".

Кто же бросил эту пиццу – долгие годы оставалось тайной. И лишь в 2017-м Сеск Фабрегас, которому в день "Битвы в буфете" было всего 17 лет, и он всю игру провел в запасе, признается – это его рук дело.

"Мы чувствовали себя обманутыми, потому что не заслуживали поражения, – вспомнит испанец октябрь 2004-го. – Поскольку я не играл, то одним из первых оказался в тоннеле. В раздевалке я увидел пиццу, взял кусок, потому что был голоден. Потом услышал крики, вышел обратно и увидел, как Фердинанд, Анри, Кэмпбелл и другие большие парни собираются подраться. Я был молод, и просто не знал, что делать. Я был такой маленький и худой, честно говоря, я не целился ни в кого конкретно. Позже я увидел, что попал в мистера Фергюсона, я уже извинился публично и готов сделать это еще раз. Это было ненамеренно, просто случайность. Я был молод, сейчас я бы точно не стал бросаться пиццей".

Фергюсон в автобиографии не стал винить Сеска: "Они говорят, что это Фабрегас бросил в меня пиццу, но я по сей день понятия не имею, кто это сделал".

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Алекс Фергюсон закончил тренировать в 2013 году. Он 26 лет проработал с "Манчестер Юнайтед" и стал самым титулованным тренером мира.