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четверг, 23 сентября 2021 18:10

Петраков вызвал Бущана в сборную Украины

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Петраков вызвал Бущана в сборную Украины
Георгий Бущан стал основным вратарем "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник сборной Украины Александр Петраков вызвав еще одного вратаря.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан переведен из резервного списка в основной, сообщает сайт УАФ.

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Вратарь "Динамо" пропустил некоторое время из-за проблем со спиной, но смог вернуться в общую группу.

Теперь у Петракова четыре вратаря перед октябрьским матчами - Андрей Пятов, Дмитрий Резник, Денис Бойко и Бущан.

Сбор национальной команды начнется уже 4 октября в Киеве. 9 октября сборная сыграет против Финляндии, а через три дня против боснийцев.
Сборная Украины после пяти матчей отбора набрала пять очков и занимает второе место. Возглавляет группу D Франция, у которой 12 зачетных баллов.

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