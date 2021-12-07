Петраков рассказал, почему не вызывает Лунина в сборную Украины

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Вратаря мадридского "Реала" 22-летнего Андрея Лунина не вызывают в сборную Украины из-за недостатка игровой практики.

В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча за "Реал".

"Я Лунина знаю очень давно, его отца тоже знаю. Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его – он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне еженедельно дают информацию об игровой практике наших футболистов .

Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызвать вратаря, уже два года не играющего? Это не упрек. Андрей знает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет, то я его ему дам.

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Когда они были молодые, звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы.

Он выбрал не тот клуб. В "Реале" многие были игроками. Нужно находить клуб по своим возможностям и там играть. "Реал" – это красиво. Но человеку уже 23 год идет. Ему нужно играть. Может быть, он этим займется. У него есть своя голова на плечах", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью "ПРОФУТБОЛу Digital".

Андрей Лунин в Украине выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". С 2018 выступает в Испании. Играл на правах аренды за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". С начала 2021 года потеряла место в составе сборной Украины. Андрей Шевченко не взял вратаря на Евро. Александр Петраков не вызвал вратаря в команду. По сообщению СМИ, в услугах вратаря заинтересован ряд испанских команд.