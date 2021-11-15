Чемпион Франции хочет подписать Лунина

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Чемпион Франции "Лилль" заинтересован в услугах вратаря "Реала" и сборной Украины 22-летнего Андрея Лунина.

Французский клуб уже сделал запрос в Мадрид относительно аренды украинского вратаря, сообщает Тodofichajes.com.

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Клуб Лиги 1 ищет голкипера на вторую часть сезона и считает украинца лучшим вариантом.

"Реал" еще не ответил на запрос французов, предусматривающий аренду Лунина до конца текущего сезона.

В 2018 году украинский вратарь перебрался в "Реал" из луганской "Зари" за €8 млн, но в составе мадридцев Лунин провел всего один матч в Кубке Испании. Контракт Андрея с королевским клубом рассчитан до июня 2024 года. Лунин перестал вызываться в сборную Украины после прихода Александра Петракова на должность тренера. Андрей Шевченко также не взял вратаря на Евро-2020/21.