Петраков прокомментировал возможное назначение тренером сборной Украины

Александр Петраков работает в системе молодежных сборных Украины. Фото: УАФ

Потенциальный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков прокомментировал свое возможное назначение на должность.

Победитель молодежного Кубка мира Ю-20 не прочь возглавить национальную команду в случае соответствующего предложения.

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"Да нет, Сергей (Ребров. - Gazeta.ua) будет работать. Вы же понимаете, что ни один тренер не захочет себя уничтожить (сборная Украины провалила старт отбора к Кубку мира. - Gazeta.ua).

Я готов. Это не мне нужно, а стране. Я просто не могу отказаться в такой ситуации, если она возникнет ", - сказал Александр Васильевич.

Александр Петраков работает в системе сборных Украины с 2010 года. В 2019-м выиграл молодежный Кубок мира. 31 августа сборная Украины осталась без тренера. Наставник команды Андрей Шевченко не захотел продлевать контракт. Среди кандидатов на должность - Сергей Ребров и Александр Петраков. 1 сентября сборная Украины проведет матч четвертого тура отбора к Кубку мира против Казахстана. Национальная команда имеет три очка после трех туров и занимает третье место в группе. Прямую путевку в Катар получит только победитель группы.