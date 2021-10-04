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понедельник, 04 октября 2021 19:39

Петраков прокомментировал ситуацию с Малиновским

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Петраков прокомментировал ситуацию с Малиновским
Малиновского в сборной не будет. Фото: Reuters

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о невызове полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков – он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского в "Великом футболе", всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна.

Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить", – сказал Петраков.

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9 октября Украина сыграет с Финляндией на выезде, 12-го – против Боснии и Герцеговины дома. Руслан Малиновский, несмотря на хорошую прессу в Италии, вызов в сборную не получил.

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