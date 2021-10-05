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вторник, 05 октября 2021 16:41

Петраков поздравил Шапаренко с днем рождения: "Чтобы ты финнов порвал на куски"

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Петраков поздравил Шапаренко с днем рождения: &quot;Чтобы ты финнов порвал на куски&quot;
Николай Шапаренко выступает за первую команду "Динамо" с конца 2017 года. Фото: ФК "Динамо"

Один из лидеров "Динамо" Николай Шапаренко отметил 4 октября 23-й день рождения.

Полузащитник "Динамо" встретил праздник на тренировке сборной Украины. Наставник национальной команды Александр Петраков поздравил динамовца.

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Тренер вручил Шапаренко футболку с номером 23, где расписались все игроки сборной.

"Чтобы ты финнов порвал на куски. Пукки, Юкки и Тутукки ..." - с улыбкой представил подарок Петраков имениннику.

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября. А затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.

В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.

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Дата
05
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