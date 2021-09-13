Петраков недоволен работой во главе сборной Украины

Александр Петраков выиграл молодежный Кубок мира. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков оценил работу во главе национальной команды.

Петраков сыграл вничью с Францией и Казахстаном в отборе к Кубку мира, а также ничью с Чехией в товарищеском матче.

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"Недоволен матчем против Казахстана. Первый тайм удался, а во втором произошло что-то непонятное. Тактические ошибки.

На сколько процентов доволен собой? Не слишком доволен. Прежде всего, из-за потери двух очков в Казахстане. На все остальное можно закрыть глаза", - резюмировал Петраков в эфире программы "Великий футбол".

Александр Петраков возглавил сборную Украины с приставкой - исполняющий обязанностей. К работе в национальной команде он более 10 лет работал в системе юношеских сборных Украины. В 2019 году выиграл молодежный Кубок мира. 9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии. В турнирной таблице украинцы опережают финнов по дополнительным показателям.