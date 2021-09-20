Петраков не хотел вызывать Караваева

Караваев пострадал за одну игру. Фото: "Заря"

Тренер сборной Украины Александр Петраков не собирался вызвать универсала "Динамо" Александра Караваева.

"Возможно, такой инсайд сразу. В первоочередном списке Петракова на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины не было и Караваева. Он не хотел вызвать его. И там просто вмешались определенные люди, сложились определенные обстоятельства, и Караваева таки вызвали на сбор национальной команды" , - заявил журналист в программе Цыганик LIVE.

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В начале сентября главный тренер сборной Украины сделал флангового защитника "Динамо" главным виновником ничьей против сборной Казахстана (2:2). Поединок против Франции Караваев просидел в запасе. Обе игры сборная Украины свела вничью. С Казахстаном сыграли - 2:2, а с Францией - 1:1.