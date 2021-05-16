Первый легионер ушел из "Зари"

Защитник "Зари" Йоэль Абу-Ханна сообщил, что покидает клуб. Он играл за луганскую команду 2 года.
"Всегда нелегко прощаться с местом, где ты чувствовал себя как дома. Просто хочу выразить благодарность за возможность 2 года быть частью этого особенного клуба.
Семья "Зари" – это нечто особенное, чего я и близко не встречал ни в каком другом месте.
Спасибо товарищам по команде, нашему персоналу и особенно болельщикам.
Я наслаждался каждой секундой игры за этот клуб, и горд сказать, что был частью этой успешной команды на протяжении 2 лет.
Сегодня я начну новую главу в моей карьере, но в одном я уверен – воспоминания, полученные в этом клубе, будут частью меня навсегда.
Спасибо, "Заря", – написал Абу-Ханна.
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Ранее сообщалось, что израильтянин договорился с варшавской "Легией". "Заря" заняла третье место в чемпионате Украины и вышла в финал Кубка. В августе команда стартует в квалификации Лиги Европы.
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