Первые потери. Яремчук травмировался и может не сыграть против Литвы

 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1287
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 513
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 387
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1323
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4842
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22050
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2601
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1836
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3231
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 936
Фото
Все фото
24
10
10
5
10
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Видео
Все видео
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" проиграла "Эспаньолу"
"Заря" проиграла "Эспаньолу"
Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22059
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6327
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2673
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 324
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 12:06

Первые потери. Яремчук травмировался и может не сыграть против Литвы

  Комментировать
Первые потери. Яремчук травмировался и может не сыграть против Литвы
Яремчук пропустил матч Лиги Европы с "Риекой"

Вчера форвард "Гента" Роман Яремчук пропустил матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "Риеки" (ничья 1:1).

Многие сделали вывод, что отсутствие Яремчука связано с его возможным трансфером в "Рому". Однако на самом деле украинский форвард не играл из-за повреждения ахиллового сухожилия. Об этом пишет sport.ua

"Роман страдал в течение двух или трех недель, но мы держали все под контролем. Мы дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе, но когда он возобновил тренировки, почувствовал боль через полчаса.

После проверки врач сказал, что риск получить травму слишком велик. Роман получил инъекцию, которая ускоряет процесс выздоровления", - заявил главный тренер "Гента" Джесс Торуп.

Из-за повреждения Яремчук, скорее всего, пропустит матч следующего тура чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге". Также под вопросом его участие в ближайших матчах сборной Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Генте" сделали заявление относительно трансфера Яремчука

7 сентября сборная Украины проведет гостевой поединок отбора на Евро-2020 против Литвы, а 10 сентября сыграет товарищеский матч с Нигерией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первые потери. Яремчук травмировался и может не сыграть против Литвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 51349
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 22050
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20711
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 3 Просмотров: 19723
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 18237
Спорт
"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в Харькове против "Манчестер Сити"
"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в Харькове против "Манчестер Сити" Просмотров: 297
Марина Бех выиграла "Бриллиантовую лигу"
Марина Бех выиграла "Бриллиантовую лигу" Просмотров: 216
В "Генте" сделали заявление относительно трансфера Яремчука
В "Генте" сделали заявление относительно трансфера Яремчука Просмотров: 396
"Нужно пригласить "Шахтер" в Премьер-лигу" – болельщики "Сити" возмущены результатами жеребьевки
"Нужно пригласить "Шахтер" в Премьер-лигу" – болельщики "Сити" возмущены результатами жеребьевки Просмотров: 1107
Украинец стал победителем "Бриллиантовой лиги"
Украинец стал победителем "Бриллиантовой лиги" Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
5
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
4
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
Голосов: 2306
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua