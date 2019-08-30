Первые потери. Яремчук травмировался и может не сыграть против Литвы

Яремчук пропустил матч Лиги Европы с "Риекой"

Вчера форвард "Гента" Роман Яремчук пропустил матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "Риеки" (ничья 1:1).

Многие сделали вывод, что отсутствие Яремчука связано с его возможным трансфером в "Рому". Однако на самом деле украинский форвард не играл из-за повреждения ахиллового сухожилия. Об этом пишет sport.ua

"Роман страдал в течение двух или трех недель, но мы держали все под контролем. Мы дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе, но когда он возобновил тренировки, почувствовал боль через полчаса.

После проверки врач сказал, что риск получить травму слишком велик. Роман получил инъекцию, которая ускоряет процесс выздоровления", - заявил главный тренер "Гента" Джесс Торуп.

Из-за повреждения Яремчук, скорее всего, пропустит матч следующего тура чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге". Также под вопросом его участие в ближайших матчах сборной Украины.

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7 сентября сборная Украины проведет гостевой поединок отбора на Евро-2020 против Литвы, а 10 сентября сыграет товарищеский матч с Нигерией.