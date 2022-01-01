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суббота, 01 января 2022 21:00

Первую зимнюю классику показывали из самолета

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Первую зимнюю классику показывали из самолета
В 2008 году в Баффало не было свободного места. Фото: Reuters

1 января 2008 года НХЛ отпраздновала Новый год первым матчем в рамках проекта "Зимняя классика". В нем на арене под открытым небом Ralph Wilson Stadium в Орчард-Парк (штат Нью-Йорк) встретились "Питтсбург Пингвинз" и "Баффало Сэйбрз".

Во время игры шел снег, и это создавало незабываемую атмосферу. На глазах 71 217 зрителей "Пингвинз" одержали победу в серии буллитов - 2:1.

Инициатором матча был Джон Миллер, главный директор телеканала NBC.

"Весной 2007 года во время розыгрыша Кубка Стэнли Джон Коллинз и я пошли пообедать. Он сказал мне, что общался со всеми клубами, и только одна команда проявила интерес к такой игре - "Баффало Сейбрз". Я сказал:" Это то, что нужно! "Недалеко от Баффало находится Питтсбург, где играет Сидни Кросби. Этот матч можно раскрутить. Стоит попробовать".

При подготовке арены к игре сорвался сильный ветер. Организаторы едва уложились в сроки. Была продана 71 тысяча билетов. Их раскупили через 20 минут.

Мы вывели команды из раздевалки, и вышли на арену, где собралось 71 тысяча человек. У меня волосы встали дыбом, а я просто сопровождал команду

В первый день нового года мы все чувствовали, что у нас все получается, – вспоминал Билл Миллер, вице-президент НХЛ по планированию мероприятий. – Мы вывели команды из раздевалки, и вышли на арену, где собралось 71 тысяча человек. У меня волосы встали дыбом, а я просто сопровождал команду. Я видел, как игроки пересматривались. они снова почувствовали себя детьми. я видел, что они счастливы, как и мы".

"Я крутил головой во все стороны и говорил себе:" Как это здорово! "И повторял это раз за разом, – рассказывал Крейг, вице-президент НХЛ по эксплуатации сооружений. – Мы такого не ожидали. Вот это масштаб!"

Крис Маккензи, 32-летний болельщик "Сейбрз" приехал из Ванкувера.

"Мы одними из первых приехали на стадион в то утро. Ради этого выехали из Онтарио в семь утра. Когда мы вышли из машины и оказались в толпе, стало ясно, что этот день мы запомним навсегда".

"В Баффало очень гордились тем, что проводят этот матч. Особое ощущение появлялось уже на парковках, где люди собирались, веселились, кто-то готовил барбекю. А еще совсем недавно они все праздновали наступление Нового года. Я знаю, что некоторые пришли прямо из-за праздничного стола. Было видно, что таких немало", – делился впечатлениями Роб Сандерс из Баффало.

Болельщики еще занимали свои места, когда Колби Армстронг открыл счет на 21 секунде первого матча НХЛ на открытом воздухе в США.

Кто-то в трейлере стал кричать:" Не видно, как шайба залетает в ворота! Не видно, как шайба залетает в ворота! ". И я сказал: "В этом и есть весь смысл

"Я помню, что после первого забитого гола мы показали два обычных повтора, а третий план был показан из самолета. Кто-то в трейлере стал кричать:" Не видно, как шайба залетает в ворота! Не видно, как шайба залетает в ворота! ". И я сказал: "В этом и есть весь смысл" – вспоминал Сэм Флад, координационный продюсер NBC Спортс. – До этого никто не видел план хоккейного матча с воздуха. Это было особенно и по-другому. Прямо во время полета шайбы в сетку перед камерой возникло облако, но это было классно. Дело было не в том, как залетела шайба в ворота, а в том, как зритель на это смотрел".

Защитник "Сейбрз" Брайан Кэмпбелл сравнял счет на второй минуте второго периода.

"Шел снег, была проблема с видимостью. Ребята играли не с прозрачными, а подкрашенными визорами, так что некоторые стали их снимать. Кросби сказал что-то вроде: "Я ничего не вижу, мне нужны дворники".

Командам не удалось отличиться в оставшееся время и овертайме.

Победный гол в третьем раунде буллитов забил Сидни Кросби.

Все бы было нечего, но снег стал настолько густым, что шайба застревала в нем. Арбитр Марк Жоанетт, обслуживавший игру, вспоминал:

"Мы решили пробивать буллиты в одни ворота, чтобы было легче расчищать снег, который сыпался с неба довольно обильно. А затем на площадку вышел Сидни Кросби, пытавшийся переиграть Райана Миллерра. Снег обвивает шайбу, и Кросби идет на ворота." Кросби попал вратарю между щитков и принес победу "Питтсбургу" – 2:1.

"Мы поняли, что сделали что-то особенное, когда Боб Костас рассказал нам, что на следующий день после матча он был в театре и его постоянно останавливали, чтобы сказать: "Боже, "Зимняя классика" была просто замечательной". Он сказал, что его никогда не останавливали так часто, чтобы поделиться мнением о просмотре ТВ. Это говорит о том, чего мы достигли в тот день", – не скрывал эмоций Сэм Флад.

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Наибольшую аудиторию собрал матч "Детройт Ред Вингс" - "Торонто Мэйпл Лифс", состоявшийся на "Мичиган Стедиум" в 2014 году. Его посетило 105 тысяч зрителей.

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Дата
01
января

Первую зимнюю классику показывали из самолета

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