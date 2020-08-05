Перспективный хорват отказал "Динамо" и уедет в Москву

Николой Моро интересовался "Шахтер". Фото "Динамо" Загреб

Хавбек загребского "Динамо" Никола Моро, которым интересовались в Киеве, отклонил предложение украинского клуба.

Сообщается, что хорватский клуб получил еще одно предложение относительно 22-летнего игрока, на этот раз от московского "Динамо". Российский клуб предлагает хорватам €10 млн, в то время как украинский давал всего 7. Потенциальная зарплата игрока также будет выше.

По информации источника, Моро уже принял предложение московского клуба, в киевском "Динамо" его точно не будет.

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В январе €12 млн за Моро готов был выложить "Шахтер", но хорватский клуб тогда не пожелал одобрить такой трансфер.