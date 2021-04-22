Перес не отказывается от создания Суперлиги

Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес продолжает надеяться на создание турнира, который заменит Лигу чемпионов.

После того как турнир не удалось создать из-за давления УЕФА и ФИФА на клубы, Перес хочет вернуться к идее позже, сообщает BBC.

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"Мы продолжим работать над Суперлигой. Просто проект на паузе. Я расстроен и разочарован такой реакцией на Суперлигу. Такое ощущение, что мы убили кого-то. Мы убили кого-то? Мы хотим спасти футбол.

Возможно, мы недостаточно хорошо объяснили все детали проекта. Однако нам не дали времени все объяснить", - считает Перес.

19 апреля было объявление о создании Суперлиги. К турниру вошли 12 команд из Англии, Италии и Испании. Но за два дня клубы начали выходить из Суперлиги под давлением УЕФА и ФИФА. Формально в Суперлиге осталось только три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона".