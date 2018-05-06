Перенес кровоизлияние в мозг - известно о состоянии здоровья Алекса Фергюсона

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 495
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6759
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1116
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1107
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 198
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1890
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7137
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3186
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1998
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
11
6
12
4
18
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Видео
Все видео
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"
Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Венгер потерял шанс на последний трофей сезона и Лигу чемпионов
Венгер потерял шанс на последний трофей сезона и Лигу чемпионов
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1890
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4500
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6066
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 792
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8874
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 855
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 18:45

Перенес кровоизлияние в мозг - известно о состоянии здоровья Алекса Фергюсона

  Комментировать

Легендарного тренера Алекса Фергюсона после потери сознания доставили в госпиталь Макклсфилд, откуда его с полицейским эскортом перевезли в Королевский госпиталь Солфорда. Там ему сделали операцию, которая, по заявлению "МЮ", прошла очень успешно. Фергюсон остается в отделении интенсивной терапии.

Фергюсону диагностировали субарахноидальное кровоизлияние (САК). Это вид инсульта, вызванный кровотечением в пространство между оболочками головного мозга. В последние годы эффективность лечения САК увеличилась, однако заболевание остается очень опасным и требует быстрого медицинского вмешательства и длительного периода реабилитации.

По разным данным, около 40% пациентов с САК умирает в течение месяца, около половины - в течение полугода. Преклонный возраст (Фергюсону - 76) еще больше усложняет ситуацию. При этом полностью восстанавливаются всего 20-25% больных, у остальных сохраняются проблемы с передвижением, чувствительностью, речью, зрением, памятью.

Здание госпиталя Hope, в котором оперировали сэра Алекса, было построено в 2010 году по 200 млн фунтов. В церемонии открытия принимал участие Фергюсон, который заложил камень в фасад здания и произнес торжественную речь.

В последние годы эффективность лечения САК увеличилась, однако заболевание остается очень опасным и требует быстрого медицинского вмешательства и длительного периода реабилитации

В госпитале в момент операции рядом с Фергюсоном среди других близких была его жена Кэти (они поженились в 1966-м) и сын Даррен, тренер клуба Лиги 1 "Донкастер". Из-за болезни отца он не смог присутствовать на матче своей команды в последнем туре сезона. У Алекса и Кэти еще два сына - Марк и Джейсон.

Всего неделю назад Фергюсон был на матче "МЮ" с "Арсеналом" и вручил подарок Арсену Венгеру, который заканчивает работу с "Арсеналом". Теперь Венгер стал одним из многих, кто публично поддержал Фергюсона и его семью. "Я верю, что его сильный характер поможет ему выбраться очень быстро", - сказал француз.

Кроме Венгера и "МЮ" выздоровления Алексу Фергюсону пожелали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Валенсия", а лига, НБА, Дэвид Бекхэм, Эдвин ван дер Сар, Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Венсан Компани, Гари Линекер, Тьерри Анри, Месут Озил, Каррик, почти все игроки "МЮ" и многие другие.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный тренер Фергюсон перенес тяжелую операцию и находится в больнице

76-летний специалист руководил "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перенес кровоизлияние в мозг - известно о состоянии здоровья Алекса Фергюсона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира

Самое читаемое
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 35064
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 32780
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 26760
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 22078
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
5
 Просмотров: 17967
Больше всего комментируют
72
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
26
В Украине переименуют сразу две области
14
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
7
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
6
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
Голосов: 2347
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua