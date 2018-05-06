Перенес кровоизлияние в мозг - известно о состоянии здоровья Алекса Фергюсона

Легендарного тренера Алекса Фергюсона после потери сознания доставили в госпиталь Макклсфилд, откуда его с полицейским эскортом перевезли в Королевский госпиталь Солфорда. Там ему сделали операцию, которая, по заявлению "МЮ", прошла очень успешно. Фергюсон остается в отделении интенсивной терапии.

Фергюсону диагностировали субарахноидальное кровоизлияние (САК). Это вид инсульта, вызванный кровотечением в пространство между оболочками головного мозга. В последние годы эффективность лечения САК увеличилась, однако заболевание остается очень опасным и требует быстрого медицинского вмешательства и длительного периода реабилитации.

По разным данным, около 40% пациентов с САК умирает в течение месяца, около половины - в течение полугода. Преклонный возраст (Фергюсону - 76) еще больше усложняет ситуацию. При этом полностью восстанавливаются всего 20-25% больных, у остальных сохраняются проблемы с передвижением, чувствительностью, речью, зрением, памятью.

Здание госпиталя Hope, в котором оперировали сэра Алекса, было построено в 2010 году по 200 млн фунтов. В церемонии открытия принимал участие Фергюсон, который заложил камень в фасад здания и произнес торжественную речь.

В последние годы эффективность лечения САК увеличилась, однако заболевание остается очень опасным и требует быстрого медицинского вмешательства и длительного периода реабилитации

В госпитале в момент операции рядом с Фергюсоном среди других близких была его жена Кэти (они поженились в 1966-м) и сын Даррен, тренер клуба Лиги 1 "Донкастер". Из-за болезни отца он не смог присутствовать на матче своей команды в последнем туре сезона. У Алекса и Кэти еще два сына - Марк и Джейсон.

Всего неделю назад Фергюсон был на матче "МЮ" с "Арсеналом" и вручил подарок Арсену Венгеру, который заканчивает работу с "Арсеналом". Теперь Венгер стал одним из многих, кто публично поддержал Фергюсона и его семью. "Я верю, что его сильный характер поможет ему выбраться очень быстро", - сказал француз.

Кроме Венгера и "МЮ" выздоровления Алексу Фергюсону пожелали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Валенсия", а лига, НБА, Дэвид Бекхэм, Эдвин ван дер Сар, Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Венсан Компани, Гари Линекер, Тьерри Анри, Месут Озил, Каррик, почти все игроки "МЮ" и многие другие.

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76-летний специалист руководил "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 лет.