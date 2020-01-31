"Переход Матвиенко в "Арсенал "сорвал Палкин" - агент

Николай Матвиенко продолжит выступления за "Шахтер" во второй половине сезона. Фото: из открытых источников

Украинский футбольный менеджер Олег Смалийчук обвинил генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина в срыве перехода защитник Николая Матвиенко в "Арсенал"

"Арсенал" действительно обратился ко мне и к моему партнера Артуро. Конечно же, клубом "Арсенал" на наши имена были выписаны документы, эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором "Шахтер" заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем - это уже не мои проблемы. Единственное могу добавить, что в Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджеров и переключаются на другие варианты ", - сказал Смалийчук в интервью" Футбол 24 "

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"Арсенал" был заинтересован в подписании Николая Матвиенко. По сообщению СМИ англичане предлагали за игрока 26.5 млн фунтов. В то же время "Шахтер" хотел 30 млн. "Канониры" подписали испанского защитника Пабло Мари.