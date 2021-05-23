Переход Де Дзерби в "Шахтер" назвали скандалом

Де Дзерби считает, что ему тяжело прогрессировать с нынешним клубом. Фото: Reuters

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал вероятное назначение Роберто Де Дзерби главным тренером "Шахтера". Он назвал его скандальным.

"Очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в "Шахтер".

При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби.

Будь это "Реал" или "Барселона", я бы сам отвел его туда, но в "Шахтер"... – сказал Касано в эфире Bobo TV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда "Шахтер" получит нового тренера

Сообщалось, что "Шахтер" объявит о назначении Де Дзерби 26 мая. Его нынешний клуб "Сассуоло" занимает 8 место в чемпионате Италии. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского идет второй.