"Переезд в Турцию будет большим карьерным шагом для Реброва" - Морозюк

Сергей Ребров уже второй сезон работает в Венгрии. Фото: rangado.hu

Украинский футболист турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк считает, что главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров подходит для чемпионата Турции.

Морозюк считает, что турецкая Суперлига станет новой ступенью для прогресса украинского тренера.

"Я буду очень рад, если Сергей Ребров переедет в Турцию. Для него это будет большим карьерным шагом, если он придет сюда. Он успешно работал в чемпионате Украины, так же работает в чемпионате Венгрии, но турецкий чемпионат - хороший и большой шаг для развития.

Он молодой, талантливый и перспективный тренер. Это его чемпионат. Это мое мнение", - сказал Морозюк в комментарии "Футбол NEWS".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"

Сергей Ребров возглавлял 3 сезона киевское "Динамо". Работал в течение одного года в Саудовской Аравии, а уже второй сезон возглавляет венгерский "Ференцварош". Николай Морозюк играл под руководством Реброва в сезонах 2015/2017.