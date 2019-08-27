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вторник, 27 августа 2019 14:42

Перед закрытием трансферного окна "Реал" хочет подписать звездного новичка

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Перед закрытием трансферного окна &quot;Реал&quot; хочет подписать звездного новичка
Зидан в лице Фернандеша видит усиления для "Реала" в середине поля

Капитан "Спортинга" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в "Реале".

Реал, который не смог подписать Поля Погба, не оставляет попыток усилить центр поля. Мадридский гранд переключился на полузащитника "Спортинга". От имени Реала переговоры ведет известный португальский агент Жорже Мендеш, сообщает "Mundo Deportivo".

Зинедин Зидан хотел усилить состав Полем Погба, но Флорентино Перес не собирался выкладывать 170 млн евро за француза. Именно поэтому "бланкос" вернулись к кандидатуре хавбека сборной Португалии, которым также интересовался "Манчестер Юнайтед".

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Контракт Бруну Фернандеш со "Спортингом" действует до лета 2023, а его стоимость составляет около 55 млн евро. Впрочем, лиссабонцы не собираются рассматривать предложения, ниже 70 млн.

https://football24.ua
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