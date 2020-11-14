Перед финальным матчем Кубка мира у Роналдо случился эпилептический приступ

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1997 и 2002 годах приз выигрывал бразилец Роналдо Назариу Де Лима - знаменитый "Зубастик".

Феномен. Великий "Зубастик". Человек-гол. Всё это про потрясающего бразильского форварда Роналдо. В 1997-м он стал первым представителем своей страны, завоевавшим "Золотой мяч". Роналдо шесть раз номинировался на эту премию и дважды одерживал победу в голосовании. В 97-м бразилец завоевал награду после триумфа с "Интером" в Кубке обладателей кубков и успеха с национальной сборной на Кубке Америки и Кубке конфедераций. В 2002-м "селесао" в пятый (и последний на данный момент) раз стали чемпионами мира, а Роналдо, забивший на мундиале в Корее и Японии 8 мячей, вновь получил "Золотой мяч". До 2014 года никому не удавалось забить на ЧМ больше, чем "Зубастику", который на всех мундиалях наколотил 15 голов. Но на турнире в Бразилии рекорд "Феномена" побил немец Мирослав Клозе. Со сборной Роналдо выиграл всё, кроме Олимпийских игр. На клубном уровне он также всегда был успешен и результативен. На протяжении многих лет имя Роналдо было синонимом слова "гол". Бразилец был лучшим нападающим своего времени и, несомненно, одним из лучших за всю футбольную историю.

Роналдо Луис Назариу де Лима появился на свет 18 сентября 1976 года в Бенто-Рибейро – бедном городке под Рио-де-Жанейро. Отец и мать будущей звезды футбола зарегистрировали своего сына только спустя 4 дня, поэтому официальной датой рождения Роналдо является 22 сентября.

В Бразилии, стране, где футболом дышит каждый уголок, мальчик быстро увлёкся этой игрой, правда, первый настоящий мяч у него появился только в 8 лет. Это был подарок от отца. В 12 Роналдо стал играть в футзал за команду "Валкейре". А в скором времени стал совмещать выступления за неё с большим футболом – Роналдо стал игроком "Сан-Кристована" из Рио. В обеих командах "Зубастик" был лидером и лучшим бомбардиром. Впоследствии форвард сделал выбор в пользу большого футбола, уже в юном возрасте породив в прессе разговоры о "новом Пеле". Такие сравнения и по сей день неизбежны для подающих надежды бразильских нападающих. И, конечно же, они не остаются незамеченными в больших клубах. Поэтому в 93-м, в возрасте 16 лет, Роналдо подписал первый профессиональный контракт. Его новым пристанищем и отправной точкой к великим свершениям стал "Крузейро". В составе "синих" юный нападающий за 13 месяцев забил 57 мячей и привлёк к себе интерес европейских клубов. В 94-м он перешёл в ПСВ.

Роналдо до сих пор принадлежит рекорд "Крузейро" по количеству голов в одном матче. В игре против "Байи" "Зубастик" оформил пента-трик.

Мундиаль в Корее и Японии стал турниром имени Роналдо

Переезд в Европу оказался для Роналдо непростым. Бразилец испытывал проблемы с акклиматизацей и не знал голландского языка. Однако адаптация прошла достаточно быстро, и уже в дебютном сезоне "Зубастик" стал лучшим снайпером чемпионата Голландии, забив в 33 матчах 30 голов. ПСВ в Эредивизи занял третье место.

Блестящий дебют Роналдо в Нидерландах заставил европейских грандов обратить внимание на бразильца. Уже в начале 95-го "Зубастиком" заинтересовался "Интер". Президент "нерадзурри" Массимо Моратти договорился с руководством ПСВ о получении приоритетного права на приобретение бразильца, а также встретился с самим футболистом. Но в Милан Роналдо переехал несколько позже, чем того хотели в "Интере".

В футболке национальной сборной. Фото Рейтер

Следующий сезон бразилец также провёл в ПСВ, но уже тогда игрока стало беспокоить колено. Из-за травмы Роналдо провёл всего 13 матчей в чемпионате, в которых отметился 12-ю голами. "Крестьяне" снова заняли третье место. Бразилец пропустил четыре месяца и восстановился только к самому концу сезона. Дик Адвокат дал ему сыграть несколько минут в финале Кубка Голландии, в котором ПСВ одержал победу. Так Роналдо завоевал своей единственный трофей в Нидерландах. В следующем сезоне он оказался в "Барселоне".

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Договорённость ПСВ и Массимо Моратти предполагала, что Роналдо станет игроком "Интера". Но ещё во время Олимпийских игр-1996, на котором бразильцы стали третьими, а "Зубастик" забил пять мячей, с предложением по приобретению нападающего выступила "Барселона". Каталонцы предложили за Роналдо 20 миллионов долларов – Моратти посчитал эту сумму слишком высокой и отказался давать больше. Поэтому бразилец, ещё будучи в США, стал игроком "блауграны".

В "Барселоне" Роналдо пришёлся ко двору. Впрочем, это можно сказать о всех его клубах. Успешно проведя первую половину сезона, бразилец получил награду лучшего футболиста планеты по версии ФИФА. Кроме того, "Зубастик" стал обладателем "Серебряного мяча": в голосовании экспертов "France Football" бразилец занял второе место, проиграв всего один голос Маттиасу Заммеру.

Игра и голевое чутьё "Зубастика" были просто феноменальными. В сезоне 1996/97 Роналдо забил в чемпионате Испании 34 гола, стал лучшим бомбардиром турнира и получил "Золотую бутсу".

В общей сложности в 49 матчах сезона бразилец отличился 47 раз. "Зубастик" стал автором единственного гола в финале Кубка обладателей кубков: на 37-й минуте матча против ПСЖ бразилец реализовал пенальти и принёс каталонцам победу в турнире. Кроме того, клуб выиграл Кубок Испании. Роналдо в Каталонии уже были готовы боготворить, но сезон 1996/97 так и остался единственным для бразильца в составе "Барсы". "Интер", годом ранее посчитавший сумму в 20 миллионов долларов слишком высокой платой за форварда, теперь выложил 25 миллионов фунтов. Трансфер стал рекордным для того времени.

97-й год – один из самых удачных в карьере Роналдо. Летом он стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Бразилии, которая в финале обыграла Боливию со счётом 3:1. "Зубастик" забил второй мяч "селесао" в том матче. В декабре бразильцы выиграли первый официальный Кубок конфедераций, в финале которого со счётом 6:0 была разгромлена команда Австралии. В составе победителей хет-триками отметились Роналдо и Ромарио.

В новом клубе у "Зубастика" дела также складывались очень хорошо. Он сразу стал любимцем миланской публики, давшей ему прозвище "Феномен". Футболки Роналдо разлетались с прилавков, как горячие пирожки. С первых игр за "нерадзурри" бразилец стал много забивать, и клубная результативность вкупе с успехами в сборной принесли ему первый "Золотой мяч". Спустя полгода Роналдо стал обладателем Кубка УЕФА, в финале которого он забил один из трёх голов "Интера" в ворота "Лацио", а в полуфинале в Москве отгрузил дубль "Спартаку".

1998-й мог стать для бразильца даже более успешным, чем предшествующий гол. Но во время чемпионата мира во Франции Роналдо испытывал проблемы со здоровьем и личной жизнью, что негативно сказалось на выступлении "селесао". Перед финалом против французов у "Зубастика" случился эпилептический припадок, и сам матч ведущий нападающий "селесао" провёл неважно. Проблемы Роналдо сказались и на состоянии партнёров: бразильцы безвольно проиграли финал со счётом 0:3. Зидан, оформивший в этом матче дубль, стал обладателем "Золотого мяча", оставив "Феномена" в голосовании на третьей позиции.

Любопытно, что для Роналдо мундиаль-1998 был вторым в карьере. В 94-м 17-летний "Зубастик" также был в составе "селесао", которые в блестящем стиле завоевали золотые медали, но на поле юный нападающий не провёл ни минуты. Тем не менее, в 21 год у Роналдо уже были титулы чемпиона и вице-чемпиона планеты.

Роналдо выступал за "Интер" до 2002-го. Форварда частенько беспокоили травмы колена, из-за чего сезон 2000/01 игроку пришлось полностью пропустить. В 1998-м бразилец часто выходил играть на уколах, но затем всё же потребовалась операция на мениск. Едва вернувшись на поле, бразилец снова травмировал колено, и теперь уже ему нужно было не меньше года на восстановление. Вместе с тем давала о себе знать склонность "Зубастика" к лишнему весу. Тем не менее, пропустив в общей сложности почти два года, в 2001-м Роналдо вернулся на поле и в 19 матчах сезона 2001/02 забил 12 мячей. Он ещё не был в оптимальной форме, но уже наводил ужас на защитников соперника. Тренерский штаб сборной Бразилии поверил в "Зубастика" и взял его на ЧМ-2002, приняв самое верное решение из всех возможных.

Мундиаль в Корее и Японии стал турниром имени Роналдо. "Зубастик" забил 8 голов, среди которых победный мяч в полуфинале против Турции (1:0) и, конечно же, дубль в ворота немцев в решающей игре. Мадридский "Реал", который собирал в те времена состав, запомнившийся как "галактикос", выкупил голеадора у "Интера" за 40 миллионов фунтов. Так начался новый пятилетний виток карьеры Роналдо. Спустя полгода он во второй раз получил "Золотой мяч", опередив в голосовании своего партнёра по сборной и "Реалу" Роберто Карлоса.

С Кубком мира-2002. Фото Рейтер

За "сливочных" бразилец отыграл 194 матча и забил 118 мячей. "Реал" за время выступления в нём "Зубастика" дважды выиграл Примеру, а вот на международной арене "мадридисты" успехов так и не добились. Тем не менее, у Роналдо были запоминающиеся еврокубковые матчи. В частности, историческая выездная игра с "Манчестер Юнайтед", в которой испанцы уступили 3:4, но оформившему хет-трик Роналдо стоя аплодировали английские болельщики.

В целом эпоху "галактикос" сложно назвать для "Реала" и выступавшего в нём "Зубастика" успешной. Ни одного успеха в ЛЧ, несколько раз проигранное чемпионство, тренерская чехарда. После назначения в 2006-м наставником "сливочных" Фабио Капелло бразилец стал реже попадать в состав и задумался о переходе в другой клуб. Таковым в итоге стали "Милан", где "Зубастик" доиграл сезон 2006/07.

Летом 2006-го Роналдо забил три гола на Кубке мира в Германии и установил космическую на тот момент отметку в 15 голов на мундиалях

В "Милане" Роналдо провёл 21 матч и за это время успел забить 10 мячей. Большая часть игр и голов пришлась на вторую половину сезона 2006/07. В следующем бразилец стал редко появляться на поле, в прессе постоянно говорили о его травме. В итоге в матче против "Ливорно" Роналдо действительно порвал связки левого колена, что вызвало вопросы о возобновлении его карьеры. Но "Зубастик" всё же вернулся на поле. 9 декабря 2008-го он подписал контракт с "Коринтиансом".

В "Милане" Роналдо оказался после отъезда Андрея Шевченко. Фото Рейтер

Бразильский этап карьеры стал для "Феномена" заключительным. В первый же сезон за "Коринтианс" Роналдо забил 23 гола, клуб стал чемпионом лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), а сам форвард – лучшим его игроком. Однако следующие сезоны выдались для "Зубастика" менее удачными. Он продолжал набирать вес, вызывая тем самым гнев болельщиков, которые как-то даже умудрились посвятить лишней массе форварда нецензурные кричалки. В 2010-м Роналдо забил 12 мячей в 27 матчах, успел сломать руку и к концу года объявил о завершении карьеры. В 2011-м "Зубастик" провёл всего четыре игры за "Коринтианс" и принял участие в матче Бразилия – Румыния, ставшем для форварда прощальным Всего за карьеру Роналдо провёл 518 официальных матчей и забил в них 352 гола.

По окончании карьеры футболиста "Зубастик" открыл агентское бюро, первым клиентом которого стал Неймар. Роналдо также был совладельцем гоночной команды (2005-2009) и компании по спортивному маркетингу "9INE". В 2018-м году бразилец приобрёл 51% акций футбольного клуба "Вальядолид" и сейчас является его президентом.