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воскресенье, 22 июля 2018 16:11

Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины

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Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
Певцы допустили ошибки в украинском гимне. Фото: SPORTARENA

Россияне, исполнившие в Москве гимн Украины перед боем Александра Усика с Муратом Гассиевым, допустили три ошибки.

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Дуэт артистов из России неправильно спел "Ще не вмерла УкраїнА", "ворОженьки" и "Запануєм i ми, браття, НА своїй сторонці".

Появились фото с финального поединка Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.

Усик после боя получил звание абсолютного чемпиона мира, специальный трофей и чек на десять миллионов долларов.

Он стал лишь четвертым боксером в истории, сумевшим завоевать сразу четыре пояса WBC, WBO, IBF и WBA. Ранее этого добились Джермейн Тейлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд.

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  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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