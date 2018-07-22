"В Москве развевался украинский флаг" - Кличко поздравил Усика с победой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил боксера Александра Усика с завоеванием титула абсолютного чемпиона мира.

Приветствия он опубликовал в Facebook 22 июля.

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"Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный. Приветствую теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, на которую мы ожидали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины, ибо многие болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и развевался наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!" - написал Кличко.

Появились фото с финального поединка Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиев.

Усик после боя получил звание абсолютного чемпиона мира, специальный трофей и чек на десять миллионов долларов.

Он стал лишь четвертым боксером в истории, сумевшим завоевать сразу четыре пояса WBC, WBO, IBF и WBA. Ранее этого добились Джермейн Тейлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд.