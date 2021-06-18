Пенальти помог Швеции обыграть Словакию

Мартин Дубровка выступает за "Ньюкасл". Фото: Gettyimages.com

В матче второго тура Евро-2020/21 Швеция победила Словакию -1:0.

Что нужно знать об игре в Санкт-Петербурге?

Низкое качество матча. Ни у одной из команд ничего не получалось в позиционной атаке. На поле было больше борьбы в середине поля, чем футбола.

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Ставка на силовой футбол. Обе команды строить игру через стандарты и длинные передачи. Именно благодаря этим компонентам возникали полумоменты.

Судьбу матча решил пенальти. Игра была до ошибки. Голкипер Словакии Мартин Дубравка нарушил правила в своей штрафной, что позволило шведами забить.

Судьбу матча решила ошибка вратаря Словакии

Гол раскрыл игру. После пропущенного мяча словаки пошла отыгрываться. Игра стала интереснее. Шведы получили возможность для контратак, а Словакия бросила все сила в позиционную атаку.

Александр Исаак был самым острым игроком матча. Защитники Словакии явно не справились с силовым форвардом "Реал Сосьедада".

Один из худших матчей Евро. Какие футболу хотела быть лучшей, фактически без моментов, без индивидуальных и командных скоростей. Судьбу поединка решила ошибка вратаря Словакии.

В другом матче группы Испания сыграет против Польши. Швеция четыре очка, у Словакии - три. Испания имеет один пункт, а Польша еще очков не набирала. 21 июня сборная Украины сыграет против Австрии в третьем туре Евро. Начало матча в 19:00.