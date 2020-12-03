Пеле - Марадоне: "Нас сравнивали всю жизнь, но ты несравненный"

Диего Марадона и Пеле. Фото: Reuters

Король футбола Пеле написал прощальное письмо легенде мирового футбола Диего Марадоне.

"Сегодня 7 дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас всю жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда.

Но прежде всего для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я понимаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и более восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты бесподобен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он меня так обнял по-отцовски" - Милевский рассказал о знакомстве с Марадоной

Ты был честен на пути. В своем уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить "я люблю тебя" гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать тебе, поэтому я просто напишу: "Я люблю тебя, Диего".

Мой большой друг, спасибо за весь наш путь. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Все потому, что я наконец смогу снова обнять тебя", - написал Пеле в Instagram.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа.