Павелко рассказал, почему Ребров возглавит сборную Украины

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер 47-летний Сергей Ребров является главным кандидатом на пост наставника сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, почему Ребров должен возглавить сборную.

"Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на Кубок мира-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть важные обстоятельства, не нужно забегать вперед.

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Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может произойти чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе Кубка мира-2022 мы видим, чтобы тренерский штаб был в финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе.

Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, утраченные шансы на Кубок мира-2022.

Он видит, что шансы есть, и они большие", - сказал Павелко в эфире "Великого футболу".

Сборная Украины дошла до четвертьфинала на Евро-2020/21. Команду Андрея Шевченко в 1/4 победила Англия. 21 июля Шевченко покинул сборную Украины. Тренер не захотел подписывать новый контракт. 1 сентября сборная Украины сыграет в отборе Кубка мира против Казахстана.