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среда, 20 ноября 2019 16:51

Парень Свитолиной рассказал об отношениях пары

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Парень Свитолиной рассказал об отношениях пары
Монфис в этом году впервые посетил Киев и Одессу

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о романтических отношениях с украинкой Элиной Свитолиной.

"У нас разные точки зрения на многие вещи, но хорошо, что мы стараемся прийти к согласию. Жизнь спортсменов высокого уровня отличается от других. Когда ты с тем, кто не занимается теннисом, то не чувствуешь себя комфортно, — цитирует Монфиса L'Equipe

Если встречаешься с девушкой, которая далека от тенниса, то она может, например, захотеть выпить в Нью-Йорке. Это нормально. Но мы с Элиной спокойно проводим время вместе, смотрим Netflix. Накануне матча я ощущаю напряжение. Тогда я говорю с ней о плане на игру. Конечно, время от времени мы даём друг другу советы. Когда мы разминаемся, Элина говорит, всё у меня хорошо или нет".

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Элина Свитолина проиграла финал Итогового турнира австралийке Эшли Барти в двух сетах.

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