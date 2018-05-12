"ПАОК" Шахова выиграл Кубок Греции

Евгений Шахов выиграл Кубок Греции. Фото: zn.ua

"ПАОК" в драматичном поединке с "АЕКом" одержал победу и стал обладателем Кубка Греции.

В финале Кубка Греции встречались "АЭК" Дмитрия Чигринского и "ПАОК" Евгения Шахова.

Чигринский провел на поле весь матч, Шахов вышел на поле на 75-й минуте.

"ПАОК мог забить в первом тайме, но Прийович не реализовал пенальти. Впрочем, после перерыва Виеринья таки вывел ПАОК вперед.

До конца матча команды получили по одному изъятию, а в компенсированное арбитром время Пелкас удвоил преимущество ПАОКа. На последней минуте матча красную карточку получил Варела ", - сообщает "Футбол24".

Кубок Греции, финал

АЕК - ПАОК - 0:2

Голы: Виеринья, 65, Пелкас, 90 +2

Удаление: Враньеш, 81 - Маурисиу, 80, Варела, 90 +4

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