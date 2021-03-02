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вторник, 02 марта 2021 18:09

Палкин избавится от главного тренера "Шахтёра" - СМИ

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Палкин избавится от главного тренера &quot;Шахтёра&quot; - СМИ
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не получит новый контракт с донецким клубом.

Спасти португальского наставника может только победа в Лиге Европы и чемпионат Украины, сообщает "Спортивка".

"В следующем сезоне Каштру не будет в "Шахтере". Решено на 99 процентов. Разве что выиграет Лигу Европы и чемпионат Украины, что маловероятно. Но и назначение Дарио Срны, тоже под вопросом, так как гендиректор Сергей Палкин работает против такого варианта", - сообщает Twitter издания.

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Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. На этом посту он сменил другого португальца Пауло Фонсеку.

Каштру выиграл с "Шахтером" чемпионство и в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Его соглашение с донецким клубом действует до лета 2021 года.

3 марта "Шахтер" сыграет против "Агробизнеса" в рамках Кубка Украины. Начало игры в 14:00.

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