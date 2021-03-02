Палкин избавится от главного тренера "Шахтёра" - СМИ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не получит новый контракт с донецким клубом.

Спасти португальского наставника может только победа в Лиге Европы и чемпионат Украины, сообщает "Спортивка".

"В следующем сезоне Каштру не будет в "Шахтере". Решено на 99 процентов. Разве что выиграет Лигу Европы и чемпионат Украины, что маловероятно. Но и назначение Дарио Срны, тоже под вопросом, так как гендиректор Сергей Палкин работает против такого варианта", - сообщает Twitter издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срна готовится стать главным тренером "Шахтера"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. На этом посту он сменил другого португальца Пауло Фонсеку.

Каштру выиграл с "Шахтером" чемпионство и в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Его соглашение с донецким клубом действует до лета 2021 года.

3 марта "Шахтер" сыграет против "Агробизнеса" в рамках Кубка Украины. Начало игры в 14:00.