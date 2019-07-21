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воскресенье, 21 июля 2019 08:28

Пакьяо победил Турмана

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Пакьяо победил Турмана
В бою инициатива переходила от одного боксера к другому

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе проходил поединок легендарного 40-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо (61-7, 39 КО) и суперчемпиона мира WBA 30-летнего американца Кита Турмана (29-0, 22 КО).

В конце первого раунда Турман побывал в нокдауне. Следующие четыре раунда Мэнни проводил активно и Турман пришлось нелегко. В 6-м раунде уже Мэнни ни был так активен, а в 7-м Турман несколько раз неприятно достал филиппинского боксера. 8 и 9 раунды лучше провел Кит. Об этом пишет champion.com.ua

В середине 10-го раунда Кит пропустил тяжелый удар по корпусу и едва сдерживал Мэнни до конца трехминутки. В середине 12-го раунда Мэнни правым боковым ударом прекрасно попал по Киту. За 18 секунд до завершения боя Кит сильно ответил Мэнни.

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Решением судей победу одержал Мэнни Пакьяо - 115:112, 115:112, 113:114.

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