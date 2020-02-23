"Овьедо" проиграл, Лунин снова пропустил

Андрей Лунин ни одного раза не шел с поля "сухим"

"Луго" в 29-м туре испанской сегунды обыграл "Овьедо" – 1:0. В стартовые составы своих команд попали и голкипер гостей Андрей Лунин, и защитник хозяев Василий Кравец.

На 15-й минуте Моктар Эль-Хасен открыл счет в матче. Таким образом, украинский вратарь пропустил гол в седьмом матче подряд. Об этом сообщает "Трибуна".

В компенсированное ко второму тайму время Мануэль Баррейро забил второй гол в ворота Лунина, но арбитр отменил его после видеоповтора, зафиксировав игру рукой.

Лунин пропустил 9 голов в 7 матчах за клуб. На счету Кравца 1 ассист в 4 встречах.

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Оба футболиста выступают за свои клубы на правах аренды: Лунин – из "Реала", Кравец – из "Леганеса". Ранее они вместе играли за "Леганес".