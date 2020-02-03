"Овьедо" получило первую победу с Луниным - украинский вратарь отбил пенальти

Андрей Лунин отразил уже 10 пенальти в своей карьере. Фото: УАФ

В 26-м туре Сегунды "Реал Овьедо" дома обыграл "Альбасете" - 3: 1.

В концовке первого тайма Серхио Техера вывел хозяев поля вперед. "Альбасете" отыгрался еще до перерыва, сообщает "Спортарена".

Педро удачно сыграл на добивании после того, как Андрей Лунин парировал удар испанца с одиннадцатиметровой отметки. Отметим, что пенальти заработал нападающий "Альбасете" Роман Зозуля. После перерыва дубль Ибраима Бальде во втором тайме принес "Овьедо" победу.

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"Овьедо" набрал 28 очков и обошел "Альбасете" в турнирной таблице. Команда Зозули опустилась в зону вылета.