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четверг, 07 мая 2020 16:46

"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон" – Шевченко рассказал о самом большом промахе в своей карьере

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&quot;Отворачиваюсь, выбрасываю телефон&quot; – Шевченко рассказал о самом большом промахе в своей карьере
С лета 2016 года Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой нереализованный момент в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

В матче против "Ливерпуля" Украинский нападающий дважды не смог пробить польского вратаря Ежи Дудика.

"До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон, не могу. Ты знаешь чемпиона, который не испытывал разочарование в жизни? В этом красота спорта.

Мы люди. Бывают трудные времена, но если ты сильный, ты поднимаешься, находишь что-то другое. Поэтому мы живы. Через два года "Милан" выиграл ЛЧ в "Ливерпуль", но уже без меня", - сказал Шевченко в прямом эфире инстаграме с Кристианом Вьери.

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Матч завершился вничью 3:3, а в серии пенальти "Ливерпуль" оказался сильнее. Андрей Шевченко потери свой момент в конце второго овертайма.

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