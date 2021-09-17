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пятница, 17 сентября 2021 21:00

Отставка Скрипника неизбежна: что происходит с "Зарей"

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Отставка Скрипника неизбежна: что происходит с &quot;Зарей&quot;
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Луганская "Заря" провалила старт сезона. Команда Виктора Скрипника идет только на седьмом месте в чемпионате Украины. Имея в своем активе только три победы. Не смогла пройти в Лигу Европы, уступив австрийскому "Рапиду" без шансов. И опозорилась в первом туре Лиги конференций проиграв норвежской команде "Будё-Глимт".

Главная проблема "Зари" - контракт Скрипника. Он завершается в конце сезона. Тренер не хочет подписывать новый. В середине клуба происходит противостояние. Тренеру не дают возможности полноценно работать. Убрали всех игроков, которых привел Скрипник. Ставка делается на клиентов агента Вадима Шаблия, которые не совсем соответствуют футболу Скрипника.

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Футболисты понимают настроение тренера и ситуацию в клубе. В команде будет новый наставник. Поэтому авторитет Скрипника подает.

Во время летней паузы "Заря" потеряла cразу четырех основных игроков - вратаря Николу Василя, защитника Жоэля Абу-Ханну и полузащитников Владлена Юрченко и Дмитрия Иванисеню. Скрипнику фактически нужно строить новую команду. При этом квалификация новичков команды совсем не высока. Не может клуб с амбициями удачно выступить в еврокубках и бороться с бронзовые награды идти в сезон с подверженным травмам вратарем Никитой Шевченко. Дмитрий Маципура пока не готов к игре на таком уровне. Таких примеров хватает.

Во время летней пазу "Заря" потеряла cразу четырех основных игроков

Отдельные позиции выглядят недокомплектованимы. Не хватает игроков в центре обороны. Перевод опорника Ловро Цвака на эту позицию не добавляет надежности. Актуальная вратарская проблема. Не хватает хорошего опорника. Разочаровывает главный новичок команды Шахаба Захеди. Складывается впечатление, что иранец просто себя удачно продал, а теперь остыл к футболу получив контракт на четыре года.

Возможно, в такой ситуации не стоит мучить тренера и отпустить его? Все равно Скрипник уже потери контроль над командой. Не стоит ждать позитивных изменений. На замену нужно назначить специалиста, который будет иметь поддержку у руководителей клуба и лояльным к Шаблия. А Скрипнику стоит развиваться дальше. Потенциал у него не меньше, чем у предыдущего тренера "Зари" Юрия Вернидуба.

Виктор Скрипник известный своей работой в "Вердером" и ФК "Рига". В "Заре" работает с 2019 года. За это время выиграл дважды бронзовые награды УПЛ.
19 сентября "Заря" сыграет в матче восьмого тура УПЛ против "Черноморца".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
17
сентября

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