Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы

Чилийская болельщица Женделин Нуньес после Чемпионата мира по футболу 2014 года стала известной на весь мир.

Тогда красавица надела патриотический бюстгальтер и поддержала родную сборную. Снимки с Женделин разлетелись среди других футбольных фанатов с невероятной скоростью. Девушка стала своеобразным секс-символом ЧМ-2014 года.

С тех пор прошло немало времени, однако Женделин только похорошела. При этом девушка не стесняется хвастаться своим сексуальным телом, ее Instagram переполнен откровенными снимками.

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Певица Тина Кароль продолжает поражать поклонников эстетическим и эмоциональным фотоконтентом. В День святого Валентина Тина в своем Instagram опубликовала откровенную фотографию.