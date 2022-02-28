Отказались от российских миллионов. УЕФА официально расторг контракт с "Газпромом"

"Газпром" является основным спонсором "Зенита". Фото: "Чемпионат"

УЕФА отменило спонсорское соглашение с российской энергетической компанией "Газпром".

Спонсорское соглашение действует с 2012 года и, как сообщается, стоит около €40 млн за сезон.Контракт действовал до 2024 года.

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"Сегодня УЕФА решил прекратить партнерство с "Газпромом" во всех соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, в частности, Лигу чемпионов УЕФА, соревнование национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024", – говорится в заявлении УЕФА.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".