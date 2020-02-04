Отец пил, а мать хотела сделать аборт: Криштиану Роналду исполнилось 35 лет

Сегодня исполняется 35 лет Криштиану Роналду - звездному форварду "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса" и сборной Португалии.

Криштиану Роналду родился в городе Фуншал на острове Мадейра в 1000 км от Португалии. Сейчас там есть музей Криштиану. Все полученные кубки, "Золотые мячи" и "Золотые бутсы" побывали там. На острове есть памятник футболисту, но местные и сам Криш считают, что он не слишком удачный.

Отец Криштиану играл в футбол. Затем был менеджером по экипировке местного клуба "Ласточки". Мать - повар и уборщица. Как только она забеременела четвертым ребенком - хотела сделать аборт. Вовремя передумала. Когда сын родился, предложила назвать его Криштиану. Отец хотел назвать только Роналду - в честь актера, а затем и президента США Рональда Рейгана. В итоге выбрали компромиссный вариант.

С родителями в родном городе. Фото из семейного архива

Отец много пил. Фактически он ежедневно возвращался пьяным.

В 11 лет парень покинул Мадейру и переехал на континент, в Лиссабон, в школу знаменитого "Спортинга".

- Я привык жить сам, хотя сначала много плакал, - рассказывал Роналду.

В академии "Спортинга" нашлась учительница, которая решила насмехаться над его островным акцентом. Она еле уклонилась от стула, который в нее бросил Криштиану.

В детстве партнеры по команде называли Криштиану Клюйвертом - в честь звездного форварда "Аякса". Хотя сам Роналду был сторонником Диего Марадоны. Все свободное время он занимался с тренажерами и оттачивал свое мастерство. В 16 лет он сыграл за команду сверстников, впоследствии - 17-летних, 18-летних и наконец за дубль и основной состав.

С братом и сестрами. Фото из семейного архива

В 2000 году скауты предлагали президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису купить 16-летнего игрока лиссабонского "Спортинга" за миллион долларов. Игорь Михайлович решил, что сумма завышена. Через три года "Манчестер Юнайтед" выложил за 19-летнего Роналду 20 млн евро.

- Если бы я мог знать все наперед, - объяснял президент киевского "Динамо".

В юности португальские специалисты считали Рикарду Куарежма более талантливым. Однако тот лишь эксплуатировал природный талант. Криштиану же упорно работал над своими недостатками.

- Мне помог мой характер, - вспоминал он. - Я перфекционист - люблю порядок. Пока не доведу какой-либо футбольный элемент до совершенства - не успокоюсь.

В 2000 году скауты предлагали президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису купить 16-летнего игрока лиссабонского "Спортинга" за миллион долларов

В 2003 году он перешел в "Манчестер Юнайтед". А уже в следующем году болельщики клуба признали его лучшим игроком "красных дьяволов". Уже в МЮ Криштиану проявил незаурядный талант бомбардира. В 2008 году он забил суммарно 42 гола за сезон. В том же году он выиграл свой первый "Золотой мяч". В общем Криштиану 5 раз признавали лучшим футболистом Европы. Благодаря ему брат Уго вылечился от наркотической зависимости, а сестры занялись бизнесом.

С сером Алексом Фергюсоном. Фото из открытых источников.

Летом 2009 Криштиану перешел в "Реал" за 94 млн евро. В 2011-м Роналду сумел в 51 игре забить 50 голов и стать новым рекордсменом клуба. В 2013-м он забил 69 голов в год.

За 9 лет, проведенных в клубе, топовый бомбардир был удостоен более десятка наград, включая четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы". Он завоевал с командой 16 титулов, выиграл три чемпионата и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов - самого престижного европейского клубного турнира.

Криштмано стал лучшим бомбардиром в истории "Реала". Фот о Рейтер

Роналду - эмоциональный. - То расплакался в прямом эфире, узнав о смерти другого героя Португалии - форварда 60-х годов Эйсебио. В другой раз он плакал, когда увидел фильм о своем отце.

В 2018 году он за ;112 млн перешел из "Реала" в "Ювентус". И уже в Турине успел забить 50 мячей.

Криштиану научился не обращать внимания на мнение чужих людей: "Даже Господь не смог всем угодить", - говорит.

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После окончания карьеры он не собирается быть ни тренером, ни директором или президентом. Когда-то Роналду хотел попасть на бокс в Лас-Вегас, но не смог, потому что не было времени. Но уже скоро Криштиану обещает наверстать упущенное.