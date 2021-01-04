Отец Лопеса обещает снова побить Ломаченко

Отец Теофимо Лопеса работает тренером сына. Иnstagram.com / teofimolopez

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса уверен, что если его сын проведет еще один бой с Василием Ломаченко, то отправит украинском в нокаут.

Теофимо Лопес-старший не заинтересован в проведении еще одного поединка против украинца.

"Если мы снова подеремся с Ломой, то сделаем шаг назад. Мы уже сделали то, что должны были сделать. Послушайте, если у нас будет еще один бой с Ломаченко, то мы отправим его в нокаут, поскольку в этот раз он пойдет вперед, и мой сын его сломает.

Вы видели, что Теофимо сделал с ним в 12-м раунде. Мой сын мог сделать это в 8-м или 9-м раунде, но он решил этого не делать. Мне почти пришлось его душить, чтобы он включил обороты, поскольку мой сын хранил около 20 процентов от того, что у него есть.

Я сказал ему: "Ты больше не должен сдерживаться. Это последний раунд, этот чувак у тебя в руках ". Теофимо вышел туда, и вы видели, как он выступил", - сказал Лопес-старший в интервью ютуб-канала Johnny Faraće.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко рассказал о своих планах

17 октября 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.