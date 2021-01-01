Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своих планах на 2021.
Ломаченко остается в своей весовой категории и пока не знает с кем проведет следующий бой.
"Планы понятны - я надеюсь, точнее, хотел бы надеяться на реванш с Теофимо Лопесом. Я тоже понимаю, что это сегодня нереально.
Праздники впереди, сейчас никто ничего говорить. Никто не говорит, когда будет дата, кто соперник - ничего не понятно. Относительно веса, я остаюсь в 61 кг ", - сказал Ломаченко в комментарии SNOWQUEENLA.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Усик в супертяжах никого не пугает" - Чисора
В ночь с 17 на 18 октября 2020 Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Комментарии