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пятница, 01 января 2021 20:21

Ломаченко рассказал о своих планах

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Ломаченко рассказал о своих планах
Василий Ломаченко остался без чемпионских поясов. Фото: REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своих планах на 2021.

Ломаченко остается в своей весовой категории и пока не знает с кем проведет следующий бой.

"Планы понятны - я надеюсь, точнее, хотел бы надеяться на реванш с Теофимо Лопесом. Я тоже понимаю, что это сегодня нереально.

Праздники впереди, сейчас никто ничего говорить. Никто не говорит, когда будет дата, кто соперник - ничего не понятно. Относительно веса, я остаюсь в 61 кг ", - сказал Ломаченко в комментарии SNOWQUEENLA.

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В ночь с 17 на 18 октября 2020 Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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