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вторник, 22 февраля 2022 16:17

От Саленко до Мампаси. Какие украинские футболисты меняли гражданство на российское

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От Саленко до Мампаси. Какие украинские футболисты меняли гражданство на российское
Марк Мампаси. Фото: ФК "Локомотив" Москва

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и юношеских сборных Украины Марк Мампаси не просто перешел в это трансферное межсезонье в московский "Локомотив". Как стало известно накануне, 18-летний футболист еще и получил российский паспорт по ускоренной процедуре.

Мампаси теперь не будет легионером в чемпионате страны-агрессора и может выступать за национальную сборную России, если его туда позовут.

Это далеко не первый случай за период независимости, когда футболист из Украины получал российский паспорт. Gazeta.ua вспоминает подобные случаи.

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В 2015 году руководство ФК "Уфа" очень хотело натурализовать нынешнего лидера сборной Украины Александра Зинченко, который также является воспитанником "Шахтера". Был большой скандал, по итогам которого 18-летнего парня заиграли за национальную команду "сине-желтых". В будущем разговоров на эту тему больше не возникало.

Первопроходцами же в смене украинского паспорта на русский были Сергей Саленко и Сергей Юран.

52-летний Саленко в момент распада СССР выступал за киевское "Динамо". Уроженец Санкт-Петербурга получил украинский паспорт и даже сыграл в премьерной в истории товарищеской встрече сборной. Однако впоследствии у него возник вариант попасть на чемпионат мира 1994 года в составе команды России. Саленко долго не раздумывал и отказался от украинского гражданства.

Получив разрешение ФИФА, на ЧМ-1994 Сергей стал лучшим бомбардиром. После "Динамо" поиграл в Испании, Шотландии, Турции и Польше. В настоящее время проживает в Киеве и выступает за ветеранскую сборную Украины.

У Юрана ситуация несколько отличается. Он родился в Луганске, в конце 80-х - в начале 90-х гг. играл за "Динамо", однако в момент распада СССР выступал уже за португальскую "Бенфику". За сборную Украины 52-летний экс-футболист не выступал, а сыграл три матча на Евро-1992 за объединенную команду СНГ. Потом получил российский паспорт и к Украине отношения не имел.

Первопроходцами в смене паспорта были Сергей Саленко и Сергей Юран

Потом к Саленко и Юрану добавились Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров, которые провели по три матча за сборную Украины. Их переманил московский "Спартак" из "Черноморца". Две встречи с украинским гербом на сердце отыграл Сергей Щербаков.

В 2001 году не принял вызов в сборную Украины уроженец Днепра Андрей Каряка. Зато согласился на новый паспорт и был заигран за Россию. В 2009 году отказался от украинского гражданства, чтобы не быть легионером в России, уроженец Кропивницкого Роман Монарёв. После завершения карьеры сменил гражданство на российское одессит Дмитрий Парфёнов.

Экс-динамовец Александр Алиев уже не раз признавался, что у него два паспорта. Бывший полузащитник сборной Украины является уроженцем Хабаровска. Когда выступал в чемпионате России за "Локомотив" и "Анжи", то не считался легионером. Алиев совершенно не скрывает факта наличия российского паспорта, хотя утверждает, что является гражданином Украины.

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Удивительной была ситуация с вызовом в 2010 году в национальную сборную Украины вратаря московского "Спартака" Андрея Диканя. Несмотря на информацию, что у него есть и российский паспорт, полученный в начале 2000-х. Андрей отстоял в воротах главной команды в восьми поединках. В настоящее время работает тренером голкиперов в харьковском "Металлисте".

Всех переплюнул Денис Голайдо, выступавший в поддержку Владимира Путина

Целый ряд крымских футболистов после аннексии полуострова быстро отказался от украинского гражданства. Перечислять всех малоизвестных игроков нет смысла. Вспомним самых известных.

Один из них старший брат защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко. Дмитрий Матвиенко прошел школы донецких "Олимпика" и "Шахтера". С 2015 года выступает в клубах оккупированного Крыма. Аналогичный путь для себя выбрал Андрей Гайдаш - сын одного из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины Александра Гайдаша.

Воспитанники "Шахтера" Виталий Федотов и Александр Филин в свое время перебрались на территорию страны-агрессора, после чего приняли российское гражданство. За сборную Украины U-17 в 2014-2015 гг. отыграл несколько матчей динамовец Даниил Лесовой. 24-летний игрок вырос в Киеве, хотя родился в Москве. В конце концов вернулся в Россию и сменил паспорт.

Игорь Калинин, как и Мампаси, успел поиграть в юношеских сборных Украины, после чего выбрал российский паспорт. Гражданином РФ также является уроженец Ивано-Франковска 36-летний вратарь Ярослав Годзюр. Выступает в чемпионате страны-оккупанта с 2008 года.

Но вне конкуренции в списке украинских футболистов, сменивших гражданство на российское, значится экс-полузащитник сборной Украины Денис Голайдо. Во время президентских выборов 2018 года в России он входил в Putin Team и выступал в поддержку Владимира Путина.

В чемпионате России выступают бывшие игроки сборной Украины. Иван Ордец играет за московское "Динамо", а Ярослав Ракицкий - за "Зенит".

Мампаси воспитывался в системе "Шахтера". 2021 год провел в аренде в "Мариуполе". Выступал за юношеские сборные Украины.

Автор: Ярослав Твардовский
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