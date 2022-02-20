"Оставайся сильной" — финны посвятили победу на Олимпиаде Украине

Финны обыграли россиян. Фото: The New York Times

Финский хоккейный клуб после победы выразил слова поддержки Украине.

Следовательно, хоккеисты посвятили свою победу Украине, опубликовав сообщение в Facebook.

"Это для тебя, Украина! Оставайся сильной", - говорится в сообщении.

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Играл финский хоккейный клуб против сборной России.

Финны выиграли со счетом 1:2.

В воскресенье, 20 февраля, состоялась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.