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среда, 06 марта 2019 11:09

Основали мадридский "Реал"

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Основали мадридский &quot;Реал&quot;
Реал 12 раз выигрывал Кубок чемпионов

6 марта 1902 было основано "Реал" - испанский футбольный клуб, названный ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

Братья Падрос и Хулиан Паласиос открыли клуб под названием Madrid Football Club. 29 июня 1920 король Испании Альфонс XIII присвоил клубу титул Королевский, что по-испански звучит как Real. Отсюда современное название клуба - Real Madrid.

С момента основания клуб стал претендовать на лидерство в испанском футболе: уже в 1903 году он вышел в финал Кубка страны, где уступил "Атлетико" из Бильбао. Через несколько лет почетный трофей надолго "переехал" в столицу: "Мадрид" завоевывал Кубок Испании четыре раза подряд. Чемпионаты Испании стали проводиться только с сезона 1928/29, а к тому клубы определяли сильнейших по регионам. "Мадрид" (с 1920 года - "Реал Мадрид") за это время первенствовал в столичном округе 16 раз.

Если мадридцы и уступали дома первенство, то обязательно выигрывали Кубок чемпионов

К середине 50-х годов прошлого века, когда в Европе решили создать континентальную федерацию футбола, которая наладила бы регулярное проведение соревнований как клубных, так и национальных команд, мадридский "Реал" не являлся гегемоном в Испании. Однако именно "Реал" выиграл чемпионат в сезоне 1954/55, благодаря чему стал первым испанским делегатом в Кубке европейских чемпионов. С того момента "Реал" утвердился на европейской вершине на пять лет. Успехам на международной арене сопровождали и победы во внутреннем чемпионате, которых в период с 1954 по 1969 год было 12. На протяжении полутора десятка лет получалось так, что если мадридцы и уступали дома первенство, то обязательно выигрывали Кубок чемпионов. Таким образом, они постоянно участвовали в самом престижном европейском турнире на протяжении 15 лет подряд, впервые не попав в него лишь в 1970 году. В ту золотую эпоху в "Реале" блистали натурализованный аргентинец Альфредо Ди Стефано (лучший футболист Европы 1957 и 1959 лет), француз Раймон Копа (обладатель "Золотого мяча" 1958 года), венгр Ференц Пушкаш (второй футболист Европы 1960 года), Хенто - шестикратный обладатель Кубка чемпионов. В середине 60-х компанию "долгожителю" Хенто составляли Хосе Сантамария, Амансио, Пирри.

Постепенно с уходом ветеранов, победные традиции в Европе были утрачены. На следующий взлета пришлось ждать почти двадцать лет, когда пришло новое поколение во главе с Эмилио Бутрагеньо, Мичелом Уго Санчесом, Маноло Санчисом, Мартином Васкесом. Они выиграли два Кубка УЕФА и пять чемпионатов подряд.

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Звездный час "Реала" наступил в 2016 году, когда тренером был назначен бывший игрока Зинедина Зидана. Трижды подряд "Реал" выиграл Лигу чемпионов. В целом количество побед достигла рекордной для Европы отметки - 12 триумфов.

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Дата
06
марта

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Основали мадридский "Реал"

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