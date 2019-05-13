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понедельник, 13 мая 2019 15:52

Основали легендарнейший украинский футбольный клуб

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92 года назад 13 мая основали киевский футбольный клуб "Динамо". Тогда межведомственная комиссия по делам общественных организаций и союзов Киевского округа зарегистрировала устав киевского пролетарского спортивного общества "Динамо".

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Официальным символом клуба является бобр. Впервые прозвище "бобры" появилось в 1989 году. Символ клуба разработала итальянская компания Telemundi Group. По внешнему виду грызун напоминал Валерия Лобановского (художники добавили Бобрик золотистый хохолок). Официально бобр стал талисманом клуба в 1995-м, когда разработали дизайн экипировки грызуна.

Первую официальную игру клуб провел 1 июля 1928 в Белой Церкви против сборной этого города. 14 сентября 1929 "Динамо" провел первый международный матч с рабочей командой Нижней Австрии "Дойч Ваграм".

В октябре 1973 года, перед матчем с "Карпатами" во Львове футболистам киевской команды представили нового главного тренера - им стал 34-летний Валерий Лобановский. Началом "эры Лобановского" стал дубль "Динамо" в 1974 году и признание Олега Блохина лучшим футболистом страны. Валерий Васильевич тренировал команду до своей смерти 13 мая 2002 года. Во время матча с запорожским "Металлургом" у тренера случился сердечный приступ.

Валерий Лобановский - второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола, Герой Украины.

По версии журнала Kicker "Динамо" заняло 8 место в списке лучших клубов мира ХХ в. И есть лучший клубом Восточной Европы прошлого века по версии France-Presse.

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу извинился за свои высказывания о легендарном наставнике "Динамо" Валерии Лобановском. Румын был обижен на "France Football" из-за их рейтинга лучших тренеров мира в истории футбола.

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Дата
13
мая

Основали легендарнейший украинский футбольный клуб

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